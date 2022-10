ISW: Украинские войска отразили наземные атаки российских войск в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают наземные штурмы в Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки российских войск в районе самого Бахмута, к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и к югу от Бахмута в районе Николаевки и Майорска.

Выводы института:

Российские войска второй день подряд наносят массированные ракетные удары по территории Украины.

Российские источники сообщают, что украинские силы продолжают вести контрнаступление восточнее реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово.

Российские источники сообщают, что украинские войска продолжают наземные атаки на севере и западе Херсонской области.

Украинские войска продолжают усилия по перехвату российских военных, технических и тыловых объектов и районов сосредоточения в Херсонской области.