ISW: Украинские войска отразили наземные атаки российских войск в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:22, 12 октября 2022
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- Обновлено: 13:24, 12 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наземные штурмы в Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки российских войск в районе самого Бахмута, к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и к югу от Бахмута в районе Николаевки и Майорска.
Выводы института:
Российские войска второй день подряд наносят массированные ракетные удары по территории Украины.
Российские источники сообщают, что украинские силы продолжают вести контрнаступление восточнее реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово.
Российские источники сообщают, что украинские войска продолжают наземные атаки на севере и западе Херсонской области.
Украинские войска продолжают усилия по перехвату российских военных, технических и тыловых объектов и районов сосредоточения в Херсонской области.