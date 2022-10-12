В ОДКБ кризиса нет, - Минобороны Казахстана  

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков

CentralAsia (KZ) - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прокомментировал отмену учений ОДКБ в соседних странах. По словам министра, в плане участия Казахстана все остается стабильным, передает Tengrinews.kz.

Журналисты также напомнили, что Кыргызстан и Армения отменили учения ОДКБ в этом году, и спросили, нет ли никаких волнений в организации.

«Никакого кризиса нет. В части участия нашего государства у нас все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблемах нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас все в порядке. (...) На сегодняшний день никаких проблем у нас нет. Все в рамках договорных обязательств», - сказал Жаксылыков.

Ранее Кыргызстан отменил учения c миротворческими силами ОДКБ. Командно-штабные учения «Нерушимое братство - 2022» должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре «Эдельвейс» войсковой части в города Балыкчи в Иссык-Кульской области.

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