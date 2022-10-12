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Разгоняться до 130 км/ч. В Дубае протестировали электрическое летающее такси (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  Китайская компания провела в Объединенных Арабских Эмиратах успешные испытания летающего такси. О тестировании сообщает Associated Press.

Компания XPeng подняла в воздух над районом Марина в Дубае прототип своего электронного такси. Испытания проходили с пустой кабиной, но компания утверждает, что в прошлом году провела пилотируемые летные испытания двухместного транспортного средства.

Разработчики заявляют, что автомобиль может разгоняться до скорости 130 км/ч. Он управляется при помощи конструкции из восьми винтов и может одновременно перевозить двух пассажиров. В отличие от самолетов и вертолетов системы с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в теории должны обеспечивать быстрое и доступное путешествие из точки в точку внутри города без специально оборудованных площадок для взлета и посадки.

У протестированной модели — XPeng X2 —корпус из углеродного волокна и восемь роторов, установленных на четырех рычагах (по два ротора на рычаг). Его размеры составляют 4,97 м в длину, 4,78 м в ширину и 1,36 м в высоту, но крылья можно сложить, что уменьшает его ширину до 1,83 м. Компания заявляет, что собственный вес этого eVTOL составляет 560 кг, а максимальный взлетный вес — 760 кг.

Беспилотные автомобили теоретически смогут перевозить пассажиров по городу высоко над пробками. Но сектор пока сталкивается с серьезными проблемами, в том числе со сроком службы батареи (X2 может летать без подзарядки не более 35 мин), управлением воздушным движением и безопасностью, а также проблемами с инфраструктурой. Тем не менее, согласно отчету XPeng, компания планирует начать «небольшие поставки» X2 в 2024 году.

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