Разгоняться до 130 км/ч. В Дубае протестировали электрическое летающее такси (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Китайская компания провела в Объединенных Арабских Эмиратах успешные испытания летающего такси. О тестировании сообщает Associated Press.

Компания XPeng подняла в воздух над районом Марина в Дубае прототип своего электронного такси. Испытания проходили с пустой кабиной, но компания утверждает, что в прошлом году провела пилотируемые летные испытания двухместного транспортного средства.

FLYING CAR LIFTS OFF IN DUBAI!

Unveiled at GITEX GLOBAL, the XPENG AEROHT is the largest flying car company in Asia. Not available for sale just yet, their vehicle is reportedly up and running for test flights. 1/2 pic.twitter.com/nhMgLvOYQz — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) October 11, 2022

Разработчики заявляют, что автомобиль может разгоняться до скорости 130 км/ч. Он управляется при помощи конструкции из восьми винтов и может одновременно перевозить двух пассажиров. В отличие от самолетов и вертолетов системы с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в теории должны обеспечивать быстрое и доступное путешествие из точки в точку внутри города без специально оборудованных площадок для взлета и посадки.

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У протестированной модели — XPeng X2 —корпус из углеродного волокна и восемь роторов, установленных на четырех рычагах (по два ротора на рычаг). Его размеры составляют 4,97 м в длину, 4,78 м в ширину и 1,36 м в высоту, но крылья можно сложить, что уменьшает его ширину до 1,83 м. Компания заявляет, что собственный вес этого eVTOL составляет 560 кг, а максимальный взлетный вес — 760 кг.

Беспилотные автомобили теоретически смогут перевозить пассажиров по городу высоко над пробками. Но сектор пока сталкивается с серьезными проблемами, в том числе со сроком службы батареи (X2 может летать без подзарядки не более 35 мин), управлением воздушным движением и безопасностью, а также проблемами с инфраструктурой. Тем не менее, согласно отчету XPeng, компания планирует начать «небольшие поставки» X2 в 2024 году.