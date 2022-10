Разгоняться до 130 км/ч. В Дубае протестировали электрическое летающее такси (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Китайская компания провела в Объединенных Арабских Эмиратах успешные испытания летающего такси. О тестировании сообщает Associated Press.

Компания XPeng подняла в воздух над районом Марина в Дубае прототип своего электронного такси. Испытания проходили с пустой кабиной, но компания утверждает, что в прошлом году провела пилотируемые летные испытания двухместного транспортного средства.

FLYING CAR LIFTS OFF IN DUBAI!

Unveiled at GITEX GLOBAL, the XPENG AEROHT is the largest flying car company in Asia. Not available for sale just yet, their vehicle is reportedly up and running for test flights. 1/2 pic.twitter.com/nhMgLvOYQz