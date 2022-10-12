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В Туркменистане заблокировали треть существующих в мире IP-адресов

CentralAsia (TM) -  Количество заблокированных в Туркменистане IP-адресов достигло 1,2 млрд, что составляет треть от существующих в мире уникальных числовых идентификаторов устройств в компьютерной сети. Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в начале октября этого года блокировка интернет-сайтов в Туркменистане ужесточилась. Менее чем за неделю было заблокировано множество подсетей по 65000 IP-адресов. Общая цифра заблокированных в Туркменистане 1,2 млрд из 4,3 млрд 32-битных IP-адресов, как пишет издание, — «самая скромная оценка».

В последнее время из-за массированных блокировок в стране фактически перестали работать сервисы VPN. При обнаружении одного VPN спецслужбы закрывают сразу всю сеть, в которой он находится.

Ранее в стране были заблокированы все зарубежные соцсети, YouTube, сайты независимых СМИ и другие интернет-ресурсы, где могла бы встретиться критика туркменских властей. До осени 2021 года, пока спецслужбы не начали блокировать подсети, жители Туркменистана сравнительно легко обходили блокировки с помощью VPN. Но при этом им грозил вызов в Министерство национальной безопасности для беседы. После того, как в стране перестали работать все популярные мессенджеры, граждане вынуждены были возвращаться к ICQ.

В 2021 году власти Туркменистана заключили контракт с румынской компанией NTT DATA Romania S.A. на поставку оборудования для Службы кибербезопасности на сумму свыше 29 млн евро. В сентябре этого года Turkmen.news сообщил о том, что в распоряжении редакции оказалась Государственная программа по обеспечению кибербезопасности Туркменистана на 2022-2025 годы, помеченная грифом «для служебного пользования». Она предусматривает, в частности, создание автономной Национальной цифровой сети.

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