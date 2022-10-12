Во время взрыва дома в Стамбуле погибли двое узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - Двое узбекистанцев погибли в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле, Турция, в воскресенье, 9 октября. Об этом сообщает Haberturk.

Отмечается, что двое из трех человек, погибших при взрыве и пожаре, произошедшем в 3-этажном доме в районе Кадыкей Стамбула, были гражданами Узбекистана.

Трагедия произошла 9 октября в районе Кадыкей. Предварительной причиной взрыва называли утечку бытового газа, однако сейчас правоохранительные органы тщательно проверяют версию теракта. Следователи уже допросили 30 свидетелей, процессуальные мероприятия продолжаются.

Всего к тушению пожара было привлечено 56 пожарных и 19 машин, и он был потушен в течение 3 часов. Из сильно поврежденного здания извлечены тела трех человек.

В результате происшествия уроженец Узбекистана А.К. был госпитализирован. Погибли его 68-летний отец, 10-летняя дочь и еще один неизвестный.

Генконсульство Узбекистана в Стамбуле сообщило, что получило информацию о состоянии пострадавшего гражданина и решает вопрос отправки тел погибших в страну.