NASA сообщило о первом в истории успешном отклонении астероида

CentralAsia (CA) - Космический зонд NASA под названием DART (масса зонда - 750 кг) столкнулся с астероидом и впервые в истории смог изменить траекторию его движения. Эти маневры проводились в рамках операции, которую NASA называет «Операцией по спасению Земли». Ее подробности управление приводит на своем сайте.

Зонд DART намеренно столкнулся с астероидом Диморфос (ширина - 160 метров), в результате чего в нем образовался кратер. Из обломков породы астероида образовался кометоподобный шлейф из пыли, протянувшийся на несколько тысяч километров.

После этого NASA проводило наблюдения, пытаясь выяснить, насколько этот шлейф изменил траекторию более крупного астероида, который следовал рядом с Диморфосом. Ученые выяснили, что в результате удалось изменить угол орбиты большого астероида примерно на 32 минуты.

Ни один из двух астероидов не представлял угрозы для Земли. Они продолжают движение вокруг Солнца. NASA специально выбрало их для первой в мире попытки изменить положение небесного тела.

Эксперимент проводился в 11 млн километрах от Земли.

Запущенный в 2021 году DART (Double Asteroid Redirection Test) размером с торговый автомат был уничтожен при столкновении с астероидом со скоростью 22,5 тыс. км/ч. Этот эксперимент обошелся NASA в $325 млн.