В Мексике поймали редкую «рыбу Судного дня», которая по легендам предвещает конец света. Видео

CentralAsia (CA) - В Мексике рыбаки поймали редкую глубоководную «рыбу Судного дня», являющуюся по легендам - предвестником конца света. Об этом пишет New York Post.

«Неуловимый обитатель глубин», которого удалось поймать рыбакам, это Сельдяной король или ремень-рыба.

Это крупнейшая в мире костистая рыба, которая может вырастать в длину до 17 метров. Она обитает на глубине от 200 до 975 метров ниже поверхности океана.

Суеверия с этой рыбой связаны с японской мифологией. Рыба считается предвестником катастроф. Сельдяной король, чувствуя сейсмическую активность Земли, поднимаются с глубин перед землетрясениями и цунами, являясь в народном мифотворчестве их предвестниками.