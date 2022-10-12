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Песков отрицает начало в России новой волны мобилизации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что в России нет новой волны мобилизации. 10 октября Курская область заявила, что выполнила первое задание по мобилизации и получила второе. 11 октября о «новом мобилизационном задании» сообщила Ростовская область.

«Никакой новой волны мобилизации нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют ввиду»,— сказал Песков во время пресс-колла.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров сегодня, 12 октября, заявил, что «никаких волн» мобилизации «не существует». По его словам, регион «продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются ВС РФ». Депутат Андрей Гурулев в начале октября говорил, что не исключает новой волны мобилизации.

Частичная мобилизация проводится с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Кремль называл ложной информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян вместо заявленных Минобороны 300 тыс. Из-за мобилизации осенний призыв отложили на месяц, он начнется с 1 ноября.

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