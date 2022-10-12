Токаев официально зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

Удостоверение кандидата в президенты вручено доверенному лицу Токаева - спикеру мажилиса и главе партии Amanat Ерлану Кошанову.

«Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается», - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, выступая на заседании

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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