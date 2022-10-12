На польском участке нефтепровода «Дружба» произошла утечка

CentralAsia (CA) - Польский трубопроводный оператор Pern сообщил об утечке нефти на магистральном нефтепроводе «Дружба», по которому российское сырье доставляется в Германию, передает «Би-би-си».

Утечка произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба», проходяшем по польской территории, примерно в 70 км от города Плоцка.

«На данный момент причины происшествия не установлены, поврежденный участок трубопровода отключен», - заявили в компании Pern, добавив, что другие элементы инфраструктуры работают в штатном режиме.

Сроки ликвидации повреждения пока неизвестны, сообщил «Интерфаксу» вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Пока прием нефти с их стороны идет. Значит, у них есть емкости, в которые они принимают», - сказал он.

Польские власти не считают, что утечка на участке трубопровода «Дружба» стала результатом диверсии, сообщает агентство Блумберг. По мнению правительственного чиновника Матеуша Бергера, курирующего вопросы энергетической инфраструктуры, утечка, возможно, вызвана аварией.

В конце сентября утечки произошли на трех нитях газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. В Европе полагают, что это диверсия, Россия отвергла предположения о том, что она взрывает собственные трубопроводы, а российский МИД заявил, что взрывы произошли в «зонах, контролируемых американской разведкой».

Нефтепровод «Дружба» еще с советских времен используется для поставок сырья в Европу.

Из России нефть течет в белорусский Мозырь, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а затем разделяется на две ветви - северную (через Беларусь и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Нефте- и газопроводы России

Эксплуатантом российского отрезка трубопровода является АО «Транснефть-Дружба» - дочерняя структура крупнейшего российского трубопроводного оператора, компании «Транснефть».