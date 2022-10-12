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Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова сыграли в настольный теннис.

Фотографии совместной игры глав государств появились на странице президента Казахстана в Telegram.

Токаев и Эрдоган уже играли в настольный теннис в мае этого года во время государственного визита президента Казахстана в Турцию.

Тогда пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай отметил, что Токаев и Эрдоган договорились продолжить игру в настольный теннис в Казахстане осенью.

Напомним, президент Турции находится с государственным визитом в Казахстане.

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