Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова сыграли в настольный теннис.

Фотографии совместной игры глав государств появились на странице президента Казахстана в Telegram.

⇳

Токаев и Эрдоган уже играли в настольный теннис в мае этого года во время государственного визита президента Казахстана в Турцию.

Тогда пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай отметил, что Токаев и Эрдоган договорились продолжить игру в настольный теннис в Казахстане осенью.

Напомним, президент Турции находится с государственным визитом в Казахстане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения