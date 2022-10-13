Монгольская метавселенная рождается вместе с мировой

CentralAsia (MNG) - Сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект дают равные шансы всем странам мира, в том числе развивающимся. Это не тяжелая промышленность, и уж тем более не машиностроение, которое высоко развито лишь в нескольких странах. Это индустрия интеллекта, и потому даже небольшая Монголия стремится к успеху, имея большие амбиции.

Что такое метавселенная? Самый элементарный ответ — метавселенная — виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары при помощи как традиционных персональных компьютеров, так и гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

И это совершенно новый мир. Сейчас самые амбициозные люди и организации создают собственную метавселенную. И у них есть свои галактики и планеты.

В Монголии инициатор самых передовых проектов молодой успешный бизнесмен Ганхуяг Чулуун, основатель финансовой компании АРД, взялся за создание первой в стране метавселенной.

Его амбициозный проект начинается с концерта всемирно известной группы The HU. Так, рок-группа из Монголии впервые в мире выступит вживую в Метавселенной.

Группа The HU является основательницей оригинального направления в мире музыки - хуннуского рока и своим мастерством уже покорила мир, имея миллионы фанатов. Ее концерты с успехом проходят в США, Европе, Австралии, странах Азии. И сегодня группа The HU уже в конце этого года первая в мире проведет мета-рок-концерт. Благодаря ее мировой известности этот концерт может стать реальным прорывом для монгольской метавселенной и ее выходом на глобальный уровень.

Метавселенная — это будущая версия Интернета. Метавселенная позволит пользователям работать, встречаться, играть и общаться в трехмерных пространствах. Ее концепция была описана в научно-фантастическом романе «Снежная катастрофа» Нила Стивенсона. Когда-то идея метавселенной была утопией, теперь похоже, что она может стать реальностью.

Кроме того, в метавселенной, которую создает Ганхуяг Ч. и его компания АРД, мы также можем стать криптотрейдерами или обычными покупателями, например, заказать одежду за счет Ardcoins (монгольской криптовалюты). Можем стать брокерами на монгольской криптобирже IDAX. Криптовалюты отлично подходят для метавселенной. Они позволяют создавать цифровую экономику с различными типами служебных токенов и виртуальных предметов коллекционирования (NFT).

В метавселенной у всех пользователей будет свой аватар через который каждый сможет общаться, проводить встречи, играть, участвовать в каких-нибудь образовательных курсах, а может и провести деловую беседу с тем же Ганхуягом в его виртуальном кабинете.

Метавселенная также выиграет от использования криптокошельков, таких как Trust Wallet и MetaMask. Кроме того, технология блокчейн может обеспечить прозрачные и надежные системы управления.

Блокчейн, приложения, подобные метавселенной, уже существуют и обеспечивают людей реальным доходом. Axie Infinity — это игра, в которую многие пользователи играют, чтобы поддержать свой доход. SecondLive и Decentraland — другие примеры успешного сочетания мира блокчейна и приложений виртуальной реальности.

Пока мы лишь смотрим в будущее, крупные технологические гиганты прокладывают путь. И не исключение монгольские разработчики. Например, технологическая команда финансовой ассоциации АРД.

Если в будущем мы будем работать, общаться и даже покупать виртуальные предметы в метавселенной, нам понадобится надежная система безопасности и защиты права собственности. Кроме того, мы, скорее всего, захотим участвовать в принятии решений, если метавселенная займет большую часть нашей жизни.

Всё это требует изменений в законодательстве и Монголия и тут идет в ногу с технологическими державами. Недавно вступил в силу закон (тут написать какой). Родная биржа ArdCoin, iDAX, официально зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссии по финансовому регулированию. Таким образом, биржа iDAX не только официально подтверждает свою способность защищать безопасность и интересы своих пользователей, но и имеет полное право работать в качестве криптобиржи как в Монголии, так и за рубежом.

Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) — большое событие в криптоиндустрии, например, FTX Exchange зарегистрировалась в качестве первого VASP в Объединенных Арабских Эмиратах только 29 июля 2022 года.

Ключевые аспекты блокчейна, подходящие для метавселенной:

Цифровое подтверждение права собственности: Владея кошельком с доступом к вашим личным ключам, вы можете мгновенно подтвердить право собственности на деятельность или актив в блокчейне. Например, вы можете показать точную расшифровку своих транзакций в блокчейне. Кошелек — это один из самых безопасных и надежных способов установления цифровой личности и подтверждения права собственности.

Цифровая коллекционность: устанавливает оригинальность и уникальность предмета. С помощью NFT мы можем создавать объекты, которые на 100% уникальны и никогда не могут быть точно скопированы или подделаны. Блокчейн также может представлять право собственности на физические предметы.

Передача ценности: метавселенной потребуется способ безопасной передачи ценности, которому доверяют пользователи. Внутриигровые валюты в многопользовательских играх менее безопасны, чем криптовалюта на блокчейне. Если пользователи проводят много времени в метавселенной и даже зарабатывают там деньги, им понадобится надежная валюта.

Управление: возможность контролировать правила вашего взаимодействия с метавселенной также должна быть важна для пользователей. В реальной жизни мы можем иметь право голоса в компаниях и избирать лидеров и правительства. Метавселенной также потребуются способы реализации справедливого управления, и блокчейн уже является проверенным способом сделать это.

Доступность: создание кошелька открыто для всех во всем мире на общедоступных блокчейнах. В отличие от банковского счета, вам не нужно платить деньги или предоставлять какие-либо данные. Это делает его одним из самых доступных способов управления финансами и онлайн-идентификацией.

Совместимость: технология блокчейна постоянно улучшает совместимость между различными платформами. Такие проекты, как Polkadot (DOT) и Avalanche (AVAX), позволяют создавать собственные цепочки блоков, которые могут взаимодействовать друг с другом. Единая метавселенная должна будет соединить несколько проектов, и у технологии блокчейна уже есть решения для этого.

Напоследок. Facebook — один из самых громких голосов за создание единой метавселенной. Это особенно интересно для метавселенной, работающей на криптографии, благодаря проекту стейблкоина Diem от Facebook. Марк Цукерберг прямо упомянул о своих планах использовать проект метавселенной для поддержки удаленной работы и улучшения финансовых возможностей людей в развивающихся странах. Владение Facebook социальными сетями, коммуникационными и криптовалютными платформами дает ему хороший старт для объединения всех этих миров в один. Другие крупные технологические компании, в том числе Microsoft, Apple и Google, также нацелены на создание метавселенной.

Когда дело доходит до метавселенной на основе криптографии, дальнейшая интеграция между торговыми площадками NFT и виртуальными 3D-вселенными кажется следующим шагом. Владельцы NFT уже могут продавать свои товары из разных источников на таких торговых площадках, как OpenSea и BakerySwap, но для этого пока нет популярной 3D-платформы. В более широком масштабе разработчики блокчейна могут разрабатывать популярные приложения, подобные метавселенной, с большим количеством обычных пользователей, чем крупный технологический гигант.

В заключение: Хотя до единой объединенной метавселенной, вероятно, еще далеко, мы уже видим события, которые могут привести к ее созданию. Похоже, это еще один научно-фантастический пример использования технологии блокчейн и криптовалют. Достигнем ли мы когда-нибудь единой метавселенной, неизвестно. Но тем временем мы уже можем испытывать проекты и продолжать все больше интегрировать блокчейн в нашу повседневную жизнь.

автор: Татар С.Майдар

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