Монгольская IT-компания CallPro зарегистрирована и станет оператором в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - ОАО «Кыргызтелеком» 4 февраля 2022 года подписало соглашение о партнерстве с монгольской ООО CallPro KG по предоставлению передовых услуг связи для абонентов. Тогда на днях монгольская компания получила специальную лицензию.

«Наша дочерняя компания в Кыргызстане ООО «CallPro KG» получила специальную лицензию на оказание телекоммуникационных услуг на территории Кыргызстана. Это будет кыргызский оператор», — пишет испольнительный директор и соучредитель CallPro, Г.Тулга на своей странице твиттера.

Манай Киргиз улс дахь салбар компани "CallPro KG" LLC маань Киргиз улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлөө гардаж авлаа. Киргизийн оператор компани болно 🔥 pic.twitter.com/5MuzzSY24e — tulga.eth (@iTulga) October 12, 2022

Представление о том, что за корпоративные коммуникации отвечают только телекоммуникационные компании, ушло в прошлое, и в это поле успешно вошли технологические компании. Одной из них является монгольская компания Call Pro.

Фраза «Data is the new oil» - («данные — это новая нефть») звучит уже несколько лет. Другими словами, кто сможет собрать и обработать лучшие данные, тем конкурентоспособнее будет организация.

Существует несколько способов общения с клиентами вашей организации, включая телефон, электронную почту и социальные сети. В связи с бурным развитием социальных сетей в последние годы в Монголии было создано множество компетентных компаний в этой сфере. Потребители считают корпоративные телефоны самым простым и быстрым способом получения информации, но прошло много времени с тех пор, как технологии обновлялись. Однако, решив эту проблему с помощью облачной технологии, все крупные, средние и малые организации получают возможность заботиться о своих клиентах по телефону, как банки и операторы.

Сервисом Call Pro пользуются более 600 компаний Монголии. Его используют около 90% страховых компаний. Поскольку страховой отрасли необходимо быстро охватить большое количество людей, они выбирают и используют новейшие технологии и приложения. Он также используется такими сетевыми магазинами, как «Nomin», «My Store», «I-Mart», «CU», «Circle K» и авиакомпании «Izinis Airways», «Hunnu Air» и «Aero Mongolia». Недавно к услуге Call Pro присоединилась прачечная Express laundy.

Теперь эта монгольская компания вышла на кыргызский рынок.

