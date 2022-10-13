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Монгольская IT-компания CallPro зарегистрирована и станет оператором в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) -  ОАО «Кыргызтелеком» 4 февраля 2022 года подписало соглашение о партнерстве с монгольской ООО CallPro KG по предоставлению передовых услуг связи для абонентов. Тогда на днях монгольская компания получила специальную лицензию.

«Наша дочерняя компания в Кыргызстане ООО «CallPro KG» получила специальную лицензию на оказание телекоммуникационных услуг на территории Кыргызстана. Это будет кыргызский оператор», — пишет испольнительный директор и соучредитель CallPro, Г.Тулга на своей странице твиттера.

Представление о том, что за корпоративные коммуникации отвечают только телекоммуникационные компании, ушло в прошлое, и в это поле успешно вошли технологические компании. Одной из них является монгольская компания Call Pro.

Фраза «Data is the new oil» - («данные — это новая нефть») звучит уже несколько лет. Другими словами, кто сможет собрать и обработать лучшие данные, тем конкурентоспособнее будет организация.

Существует несколько способов общения с клиентами вашей организации, включая телефон, электронную почту и социальные сети. В связи с бурным развитием социальных сетей в последние годы в Монголии было создано множество компетентных компаний в этой сфере. Потребители считают корпоративные телефоны самым простым и быстрым способом получения информации, но прошло много времени с тех пор, как технологии обновлялись. Однако, решив эту проблему с помощью облачной технологии, все крупные, средние и малые организации получают возможность заботиться о своих клиентах по телефону, как банки и операторы.

Сервисом Call Pro пользуются более 600 компаний Монголии. Его используют около 90% страховых компаний. Поскольку страховой отрасли необходимо быстро охватить большое количество людей, они выбирают и используют новейшие технологии и приложения. Он также используется такими сетевыми магазинами, как «Nomin», «My Store», «I-Mart», «CU», «Circle K» и авиакомпании «Izinis Airways», «Hunnu Air» и «Aero Mongolia». Недавно к услуге Call Pro присоединилась прачечная Express laundy.

Теперь эта монгольская компания вышла на кыргызский рынок.

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