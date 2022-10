Нью-Йоркская TripSavvy советует, что посмотреть и как путешествовать по Монголии

CentralAsia (MNG) - Dotdash Meredith (ранее About.com) — американская цифровая медиа-компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Компания публикует онлайн-статьи и видеоролики на различные темы по категориям, включая здоровье, дом, еду, финансы, технологии, красоту, образ жизни, путешествия и образование. TripSavvy — один из ее брендов. Компания управляет такими брендами, как Verywell, Investopedia, The Balance, Byrdie, MyDomaine, Brides, The Spruce, Simply Recipes, Serious Eats, Liquor.com, Lifewire, TripSavvy, TreeHugger и ThoughtCo.

Самые авантюрные развлечения в Монголии

Монголия, расположенная в самом сердце Центральной Азии, действительно является одним из лучших в мире направлений для приключенческих путешествий. От невероятно разнообразных и потрясающих пейзажей до удивительно дружелюбных и гостеприимных людей, эта страна никогда не перестанет вас удивлять и восхищать. Это место, культура и история которого насчитывает не одно тысячи лет, и все же его прошлое почитается и прославляется даже в 21 веке.

От совершенно современной столицы Улан-Батора до широко открытой и драматической степи, Монголия найдет способы, чтобы у вас перехватило дыхание. А когда вы готовы пойти на крайности, Алтайские горы и пустыня Гоби манят, как песня сирены, перед которой трудно устоять любому искателю приключений.

Если вы готовы отправиться в путь, это самые интересные места в Монголии.

Исследуйте Улан-Батор в полной мере

С населением более 1,5 миллиона человек почти половина всего населения Монголии называет Улан-Батор своим домом.Город служит отличным базовым лагерем для приезжих путешественников, предлагая множество современных и комфортабельных отелей, в которых можно остановиться, не говоря уже о хороших ресторанах и клубах, которые можно посетить, находясь там.

Подавляющее большинство посетителей Монголии прибывают самолетом или поездом в «UB»-(«ЮБии»), как его называют в просторечии, что дает им прекрасную возможность отдохнуть в течение нескольких дней, прежде чем отправиться в путь. Некоторые из основных моментов включают посещение Национального исторического музея, прогулку по комплексу статуй Чингисхана и посещение знаменитого монастыря Гандантэгчинлен, в котором проживает более 150 буддийских монахов.

Вы также найдете ряд однодневных туров и гидов, которые работают за пределами Улан-Батора, что позволяет посетителям отправиться в близлежащие деревни, парки и другие достопримечательности, расположенные в этом районе.

Сон в гэр (в юрте)

Гэр или юрта — это традиционное монгольское жилище, которое использовалось в степях Центральной Азии на протяжении тысячелетий. Более крупная, долговечная и прочная, чем палатка, юрта, тем не менее, по-прежнему портативна и относительно проста в установке. Кочевники из поколения в поколение использовали юрты в качестве укрытий, защищая их от ветра, дождя, снега и холода. Естественно, они также являются отличным местом для посетителей, чтобы переночевать, создавая уникальный опыт кемпинга, не похожий ни на какой другой.

По всей Монголии есть десятки лагерей гэр, предлагающих все, от простого места для ночлега до роскошного высококлассного отдыха.Некоторые из них расположены в городских районах или рядом с ними, в то время как другие можно найти в отдаленных районах дикой природы. В любом случае, путешественники получают представление о том, каково это — оставаться в одном из этих уникальных и очаровательных мест.

Если вы ищете что-то близкое к Улан-Батору, попробуйте Secret History Ger Camp. На выбор предлагается более 45 юрт с широким выбором вариантов. Если вы путешествуете дальше, то вам обязательно нужно посетить Лагерь Большой Медведицы (Ursa Major Ger Camp), а если вы собираетесь в пустыню Гоби, добавьте в свой маршрут Дом Трех Верблюдов (Three Camel Lodge).

Исследуйте Горный Алтай верхом на лошади

Монголия является родиной, возможно, величайших всадников, которые когда-либо жили, поэтому Чингисхан смог построить и поддерживать такую огромную империю.Так что может быть лучше, чтобы исследовать эту захватывающую страну, чем на лошадях?

Компания приключенческого туризма Tusker Trail предлагает фантастический маршрут, который ведет посетителей вглубь Алтайских гор вдоль западной границы Монголии с Китаем. Эта обширная и красивая граница в значительной степени необитаема, всего несколько кочевых семей ведут образ жизни, очень похожий на то, как жили их предки сотни лет назад.

Заснеженные горы Алтая создают драматический фон для однодневных конных прогулок, хотя, если вы предпочитаете пешие прогулки, этот вариант также доступен. Проще говоря, нет лучшего способа увидеть эту удивительную страну.

Прокатитесь на фэтбайке по национальному парку Таван Богд.

Фэтбайки стали настоящим прорывом в приключенческих путешествиях, чем верховая езда, позволив велосипедистам исследовать непроторенные места, по которым обычно вообще невозможно ездить.Фэтбайки с большими шинами и прочными рамами созданы для того, чтобы преодолевать пересеченную местность и при этом обеспечивать комфортную езду. Это делает их отличным вариантом для изучения монгольского национального парка Таван Богд в крайнем западном регионе страны. Парк представляет собой сотни квадратных миль нетронутой дикой природы, которую редко посещают посторонние. На самом деле, скорее всего, единственные люди, которых вы там увидите, это кочевники, которые до сих пор называют это место своим домом.

В этом районе работает не так много туристических компаний, но Round Square Adventures предлагает несколько рейсов каждый год, в том числе один вариант, который проходит в связи со знаменитым фестивалем монгольского орла. Если лошади вам не по душе, но вы все равно хотите познакомиться с Горным Алтаем, это фантастическая альтернатива для этого.

Прогулка на верблюдах по Гоби

Алтайские горы красивы и далеки, но это не единственный дикий пейзаж, который стоит посетить в Монголии.Пустыня Гоби простирается на более чем 500 000 квадратных миль, создавая одну из самых драматических сред на планете. Посетителей часто очаровывают холмистые песчаные дюны, скалистые выступы и засушливые плато. Однако, несмотря на это, Гоби — это место, наполненное жизнью, что делает его обязательным местом для посещения любым искателем приключений.

Есть несколько способов исследовать Гоби, с вариантами туров на полдня или более длительных экскурсий для тех, у кого есть желание. Но путешествие на верблюдах от Nomadic Journeys' Camel Trek — это пятидневная одиссея по природному заповеднику Их Нарт, которая знакомит посетителей с уникальной дикой природой, обитающей в этом прекрасном уголке мира.

Рыбалка нахлыстом

Рыболовы, ищущие удивительных приключений, также захотят включить Монголию в свой список мест для посещения.Страна является домом для таксменов, где водится самый крупный вид форели в мире. Некоторые из этих рыб вырастают до более чем 45 дюймов в длину и весят более 60 фунтов, что делает их настоящим уловом для ловли.

Вся рыбалка на тайменя, конечно же, относится к категории «поймал-отпусти», и есть множество мест, где рыбаки и женщины могут попытаться поймать одного из этих монстров. Рыбная Монголия предлагает одни из лучших возможностей выловить эту мега-форель, создав опыт, который вы не скоро забудете.

Посетите фестиваль Наадам

Монгольский фестиваль Наадам — это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно с начала до середины июля.Как и все монгольское, истоки фестиваля восходят к сотням лет и связаны, как вы уже догадались, с самим Чингисханом.

Как гласит история, воины из армии Великого Хана состязались друг с другом в трех различных соревнованиях — стрельбе из лука, борьбе и скачках. Сегодня эти три мероприятия по-прежнему лежат в основе фестиваля Наадам, который ежегодно собирает сотни тысяч зрителей.

Наадам настолько укоренился в монгольской культуре, что не существует ни одного фестиваля. Вместо этого вы найдете их по всей стране, от маленьких до невероятно больших. Если вы приезжаете в июле, скорее всего, где-то недалеко от того места, где вы остановились, будет проходить Наадам, и вам обязательно следует воспользоваться возможностью посетить его.

Посетите охотников с беркутами

Одной из наиболее почитаемых традиций Монголии является охота с беркутами, практика которой насчитывает более 6000 лет.Кочевники степей приручали хищных птиц, чтобы помочь им в охоте на лис, чтобы защитить свои стада. В отдаленных регионах страны орлы и соколы до сих пор используются таким образом, что делает это завораживающим зрелищем для посетителей.

Охотники с беркутами обычно занимаются своим промыслом только зимой, хотя они часто готовы познакомить путешественников со своими птицами в любое время года. Туроператоры и гиды, как правило, могут помочь связать вас с местным охотником, доказав, что вы можете увидеть великолепного беркута вблизи и лично.

Путешествие с кочевниками в их зимний лагерь

Зимы в Монголии легендарны своей продолжительностью и суровостью.Фактически, Улан-Батор считается самой холодной столицей в мире, где в январе температура обычно опускается до -40 градусов по Цельсию. Те, кто не против бросить вызов холоду, найдут здесь удивительные возможности для зимних приключений, включая одно из самых уникальных путешествий, которые только можно себе представить.

В дополнение к летнему путешествию на лошадях по Алтаю, у Tusker Trail есть и зимний маршрут, который не похож ни на один другой. Посетители на самом деле будут путешествовать с кочевым пастухом, когда они переходят из своего осеннего лагеря в более постоянное убежище своего зимнего дома, получая возможность исследовать горный ландшафт, который когда-либо видели немногие посторонние.

Это приключение происходит каждый год в феврале, когда дни короткие, а свет яркий. Это создает атмосферу, которая понравится фотографам, которые хотят запечатлеть потрясающие изображения, не похожие ни на что из того, что они видели раньше.

автор: Крейг Беккер — писатель-фрилансер из Роанока, штат Вирджиния, который освещает приключенческие путешествия для TripSavvy с 2013 года.

источник: TripSavvy

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения