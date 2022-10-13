Чрезвычайно редкий «Морин Хуур» до 18 века, которая продавался за границу, вернулся на родину

CentralAsia (MNG) - Этот очень редкий Морин Хуур, издревле передававшийся монголам, был продан в Голландии.

Отец Роуэна Ли Харцуикера (Rowan Lee Hartsuiker), последний владелец, сказал: «Это Морин Хуур, одно из драгоценных наследий монголов. Я хочу, чтобы его вернули в его страну. Моя семья очень рада привезти этот музыкальный инструмент в его страну». Он отдал этот Морин Хуур учителю своего сына Роуэна Ли Харцуикера, Ганданпурэв Дагван, гражданину Монголии и Морин Хуур вернулся на родину.

Роуэн Ли Харцуикер

Сам Роуэн Ли Харцуикер хөөмийч (горловой певец), морин хуурист и любитель монгольского искусства. Женат на монголке Саран Мягмарсурэн.

«Старый желтый хадаг*, обернутый вокруг головки музыкального инструмента. Этот хадаг заставляет меня думать, что это Морин Хуур играл песня Гур 18-го века. Возможно, нет. Таким образом, музыка двух древних мастеров стала моим партнером и вдохновила меня на изучение этнической музыки», — написал Ганданпурэв Дагван на своей странице соцсети.

Ганданпурэв Дагван

Хадаг* — длинный узкий платок, даримый в Монголии в знак почтения, дружбы и благо пожелания. Хадаг бывают шелковые и бумажные, жёлтого, чёрного, белого или, чаще всего, синего цвета. Длина их от 1,5 аршин до трёх маховых сажен. Посредине бывает выткано изображение разных буддийских божеств, в особенности Аюши, как покровителя долгоденствия. Хадаг бывают и короткие, не более одного аршина, с затканными цветами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения