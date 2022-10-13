экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская штангистка Ануужин завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии
Ануужин Ганзориг
Ануужин Ганзориг

CentralAsia (MNG) -  Ануужин Ганзориг, серебряный призер студенческого чемпионата мира по тяжелой атлетике среди женщин в категории 71 кг на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходившем в Манаме, Бахрейн, в среду завоевала двойную бронзовую медаль.

Девушка квалифицировалась на бронзовую медаль, подняв в рывке 99 кг (сначала 95 кг, потом 99 кг, последний забег 102 кг был неудачным).

Затем она подняла 116 кг в толчке (116 кг, -121 кг, -121 кг), заняла 5-е место и завоевала бронзовую медаль, подняв в общем сумме 215 кг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольская IT-компания CallPro зарегистрирована и станет оператором в Кыргызстане
  • Этой осенью Сэлэнгэ аймак планирует подготовить более 24 млн сеянцев и саженцев
  • ISW: Украинские войска отразили наземные атаки российских войск в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com