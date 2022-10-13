Монгольская штангистка Ануужин завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии

Ануужин Ганзориг

CentralAsia (MNG) - Ануужин Ганзориг, серебряный призер студенческого чемпионата мира по тяжелой атлетике среди женщин в категории 71 кг на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходившем в Манаме, Бахрейн, в среду завоевала двойную бронзовую медаль.

Девушка квалифицировалась на бронзовую медаль, подняв в рывке 99 кг (сначала 95 кг, потом 99 кг, последний забег 102 кг был неудачным).

Затем она подняла 116 кг в толчке (116 кг, -121 кг, -121 кг), заняла 5-е место и завоевала бронзовую медаль, подняв в общем сумме 215 кг.

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