Монгольские спортсмены шотокан каратэ завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей

CentralAsia (MNG) - Это второй раз, когда Ливерпуль принимает чемпионат мира по шотокан карате-до в Ливерпуле, и последний, проведенный здесь в 2013 году, оказался большим успехом. Этот чемпионат, безусловно, оправдает ожидания, поскольку участники мирового класса пришли со всего мира.

Дисциплины Ката (установленные формы) и Кумитэ (борьба) проводились как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Сборная Монголии успешно приняла участие в чемпионате мира по шотокан каратэ-до в городе Ливерпуль, Англия. Вся команда завоевала золотую медаль.

Спортсмены сборной Монголии завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей, всего 13 медалей. Д.Алтанхуу, А.Төгөлдөр, М.Нандин-Эрдэнэ, Б.Бурэнзориг стали чемпионами мира.

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