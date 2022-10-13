В Западной Монголии построен экоцементный завод мощностью 300 тонн цемента в год

CentralAsia (MNG) - В рамках политики возрождения индустриализации в аймаке Ховд строится экоцементный завод для удовлетворения потребностей в цементе западных аймаков. После этого 11 октября состоялось торжественное открытие «Камнерезного участка».

Завод начнет производить цемент с ноября. Также он готов к работе по анализу продукции, настройке заводского оборудования и складированию. Таким образом, Ховд аймак будет производить 300 тонн цемента в год и обеспечивать потребности западного региона, а также создавать рабочие места для более чем 300 человек.

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