45 компаний из 7 стран участвуют в «Экспо Монголия-2022»

CentralAsia (MNG) - Международная выставка «Экспо Монголия-2022» открылась 12 октября, в выставочном центре «Мишээл». Эта торговая ярмарка начала проводиться в нашей стране в 2012 году с целью демонстрации новых методов и технологий в горнодобывающей и других многопрофильных отраслях. В выставке, которая проходит под девизом «Инвестиции и благоприятная экономическая среда», участвуют представители 45 компаний из 7 стран мира, которые представляют свои новинки, технику и технологии своих стран.

Организатор выставки и исполнительный директор ООО «JV Consult» Д.Нарангиимаа подчеркнула, что параллельно с выставками будут проходить конференции, дискуссии и встречи предпринимателей.

Помимо Монголии в выставке принимают участие предприятия, представляющие ведущие зарубежные пищевые и строительные компании. Например, здесь находится представитель международной компании по упаковке жидких пищевых продуктов Krones.

«Экспо Монголия-2022» проводится в нашей стране в 8-й раз в этом году с двухлетним перерывом из-за пандемии COVID-19. После предыдущей выставки «Экспо Монголия-2019» Водная академия Германии и администрация города Мөрөн Хубсугульского аймака совместно работают над исследованием, анализом и охраной воды в озере Хубсугул. Правительство примет участие в этом мероприятии в качестве сторонника и представит свое «Видение-2050» и «Новую политику возрождения».

«Экспо Монголия-2022» продлится три дня.

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