экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов в Донбассе. Страны Центральной Азии воздержались

CentralAsia (CA) -  Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает действия России по организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте ООН.

Резолюцию поддержали 143 из 193 государств-членов ООН. 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, Армения. Пять стран проголосовали против — это Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

Из стран Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан воздержались от голосования. Туркменистан не участвовал.

Резолюция признает референдумы, проведенные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не имеющими никакой юридической силы. Эти референдумы, как следует из текста резолюции, не могут составлять основу для изменения статуса этих территорий, в том числе вхождение их в состав России.

Резолюция Генассамблеи ООН — декларативный документ. Ранее такую резолюцию отверг Совет Безопасности ООН, решения которого обязаны соблюдать государства-участники ООН. Совет Безопасности не принял резолюцию, поскольку на нее наложило вето Россия. В связи с этим документ рассматривался Генассамблей на специальной сессии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Туркменистане заблокировали треть существующих в мире IP-адресов
  • Монгольская IT-компания CallPro зарегистрирована и станет оператором в Кыргызстане
  • Монгольская штангистка Ануужин завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com