Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов в Донбассе. Страны Центральной Азии воздержались

CentralAsia (CA) - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает действия России по организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте ООН.

Резолюцию поддержали 143 из 193 государств-членов ООН. 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, Армения. Пять стран проголосовали против — это Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

Из стран Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан воздержались от голосования. Туркменистан не участвовал.

Резолюция признает референдумы, проведенные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не имеющими никакой юридической силы. Эти референдумы, как следует из текста резолюции, не могут составлять основу для изменения статуса этих территорий, в том числе вхождение их в состав России.

Резолюция Генассамблеи ООН — декларативный документ. Ранее такую резолюцию отверг Совет Безопасности ООН, решения которого обязаны соблюдать государства-участники ООН. Совет Безопасности не принял резолюцию, поскольку на нее наложило вето Россия. В связи с этим документ рассматривался Генассамблей на специальной сессии.