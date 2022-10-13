БЮДЖЕТ 2023: Правительство Монголии профинансирует расходы в размере 6 317,8 млрд тугриков

CentralAsia (MNG) - В государственном бюджете на 2023 год правительство профинансирует расходы в размере 6 317,8 млрд тугриков (около $1.876 млрд) за счет специальных фондов.

92,2 процента, или 5 826,2 миллиарда тугриков (около $1.73 млрд), связаны с расходами фондов социального страхования, социального обеспечения и медицинского страхования, а 7,8 процента, или 491,6 миллиарда тугриков (около $146 млн), связаны с расходами других специальных фондов.

Например, в следующем году в бюджете Фонда займов на образование предусмотрено 93 млрд тугриков (около $27.6 млн), которые будут увеличены на 14,7 миллиарда тугриков (около $4.36 млн) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, расходы Благотворительного фонда составляют 596,8 млрд тугриков (около $177.2 млн), что на 113,9 млрд тугриков (около $33.8 млн) больше, чем в предыдущем году. Напротив, общие бюджетные расходы Фонда поддержки профессионального образования оцениваются в 85 млрд тугриков (около $25.2 млн).

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