Владимир Путин прибыл в Астану

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прилетел в Астану.

В столичном аэропорту российского лидера встретил глава казахского правительства Алихан Смаилов.

Путин примет участие в саммитах СВМДА, «Россия – Центральная Азия», а также в заседании глав государств СНГ.

Также у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних переговоров.

В частности, он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Кыргызстана и Таджикистана, эмиром Катара, главой Палестины и президентом Азербайджана.

Это первый визит Путина в Казахстан с мая 2019 года.