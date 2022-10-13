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Владимир Путин прибыл в Астану

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прилетел в Астану.

В столичном аэропорту российского лидера встретил глава казахского правительства Алихан Смаилов.

Путин примет участие в саммитах СВМДА, «Россия – Центральная Азия», а также в заседании глав государств СНГ.

Также у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних переговоров.

В частности, он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Кыргызстана и Таджикистана, эмиром Катара, главой Палестины и президентом Азербайджана.

Это первый визит Путина в Казахстан с мая 2019 года.

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