Владимир Путин прибыл в Астану
- Азия и мир, политика
- 9:57, 13 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прилетел в Астану.
В столичном аэропорту российского лидера встретил глава казахского правительства Алихан Смаилов.
Путин примет участие в саммитах СВМДА, «Россия – Центральная Азия», а также в заседании глав государств СНГ.
Также у российского лидера запланирован ряд двусторонних и трехсторонних переговоров.
В частности, он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Кыргызстана и Таджикистана, эмиром Катара, главой Палестины и президентом Азербайджана.
Это первый визит Путина в Казахстан с мая 2019 года.
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