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В столице Казахстана начался саммит СВМДА

CentralAsia (KZ) -  В Астане стартовал VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как заявил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, в форуме принимают участие главы 11 государств. Среди них лидеры Узбекистана, России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Вьетнама и Китая.

В качестве наблюдателя на саммите будет присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.

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