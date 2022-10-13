Токаев предложил преобразовать СВМДА в полноценную международную организацию

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию.

Он напомнил, что с момента создания совещания государства-члены провели пять встреч на высшем уровне и шесть министерских встреч, продемонстрировав тем самым активную политическую поддержку процесса СВМДА. В организации в разное время председательствовали Казахстан, Турция, Китай и Таджикистан.

«Спустя 10 лет после предыдущего председательства Казахстан определил для своего нынешнего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию. Мы рассматриваем нашу организацию как важный компонент азиатской системы безопасности, основанной на принципах взаимного уважения интересов друг друга. Безопасность в Азии создаёт основу глобальной безопасности», – сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите совещания.

Как отметил глава государства, зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для её дальнейшей трансформации. По его словам, государства–члены неоднократно обсуждали этот вопрос и согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация.

«Хочу подчеркнуть, что мы не создаём новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень. Уверен, что все эти шаги будут способствовать активизации сотрудничества и развития на азиатском континенте, а также позволит укрепить потенциал в противодействии вызовам и угрозам в стремительно меняющемся мире», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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