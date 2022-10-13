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Токаев предложил создать зеленые коридоры для поставок продовольствия между странами СВМДА

CentralAsia (KZ) -  Государствам-членам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии необходимо выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам и создать зеленые коридоры для этой категории товаров. Такое мнение в четверг в ходе VI саммита СВМДА высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать зеленые коридоры между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров», - высказал мнение Токаев.

Также президент Казахстана считает перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. По его словам, учитывая сельскохозяйственный потенциал государств-членов совещания, возможно принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями.

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