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Кувейт стал 28-м членом СВМДА
Предыстория: В столице Казахстана начался саммит СВМДА

CentralAsia (CA) -  Кувейт присоединился в качестве государства-члена к СВМДА. Решение было принято на VI саммите в Астане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кувейт в своей заявке выразил намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства-члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые и подписанные в рамках СВМДА.

«Кувейт отметил, что СВМДА вносит важный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности в Азии. Кроме того, подчеркнул свое намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА и ее дальнейшему развитию. Председательство полностью поддерживает просьбу Кувейта. Комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября 2022 года рекомендовал предоставить Кувейту статус государства-члена СВМДА» - сказал Токаев во время выступления.

Кувейт стал 28-м членом СВМДА.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

13 октября в Астане проходит VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.

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