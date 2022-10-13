В Киевской области произошли взрывы на объектах инфраструктуры

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CentralAsia (CA) - Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram о нескольких взрывах в регионе. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры.

В сообщениях не уточняется, какие именно объекты повреждены. Тимошенко написал в Telegram, что «над ликвидацией и документированием последствий» работают «соответствующие службы». Местные власти попросили жителей Макаровска не показывать точное место взрыва.

10 октября Россия обстреляла Украину, во всех областях объявили воздушную тревогу. В Кремле заявили, что это ответ на «диверсию, совершенную на Крымском мосту». На 11 октября, по данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обесточен 301 населенный пункт. В 12 областях и в Киеве частично разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры. Также сегодня утром в Киеве начались веерные отключения электроэнергии.