Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта, - «Би-би-си»

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CentralAsia (CA) - С начала «частичной мобилизации» в России погибло не менее 14 резервистов - речь идет о людях, которые не успели доехать до фронта и умерли от разных причин в учебных центрах и на военных базах Минобороны РФ. Информация о погибших появляется в основном в региональных СМИ, куда обращаются родственники и знакомые мобилизованных. Власти комментируют эти происшествия очень неохотно, а вину возлагают в основном на самих погибших.

«Би-би-си» удалось обнаружить только одно сообщение об уголовном деле, возбужденном по факту гибели мобилизованного на сборном пункте под Тюменью. При этом неизвестна ни статья, по которой возбуждено дело, ни фигуранты расследования. Еще в нескольких случаях следователи начали проверку по факту смертей мобилизованных.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были замечены многими».

«Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы», - добавил Песков.

«Би-би-си» собрала последние подробности об обстоятельствах гибели мобилизованных по всей России.

Один из первых известных случаев гибели мобилизованного произошел 27 сентября - в Кабардино-Балкарии житель поселка Звездный Борис Шаваев скончался на плацу военной базы во время построения. Сообщалось, что причиной смерти могла стать тромбоэмболия.

28 сентября на сборном пункте «Андреевский» под Тюменью скончался мобилизованный, сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Никаких подробностей, в том числе имени погибшего, местные власти не сообщали, на запросы СМИ также не реагировали.

11 октября в военном следственном отделе СК по Тюменскому гарнизону изданию 72.RU сообщили, что в связи с гибелью мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело, однако подробностей также не раскрыли. В среду портал NEFT со ссылкой на источники сообщил, что мужчине было 49 лет, он работал на предприятии ЖКХ. «Голое тело в пакете доставили в поселок и дали справку с подписью «Асфиксия». В причинах смерти указано не «гибель во время боевых действий», не «суицид», а «иное», - утверждает издание.

28 сентября тело мужчины также обнаружили в военной части на юго-востоке Забайкальского края, сообщил портал Чита.ру. Факт смерти журналистам подтвердили в военном следственном отделе СК, однако других подробностей с тех пор не появлялось.

3 октября сообщалось о гибели мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище. Информацию об этом подтвердила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. По ее словам, мужчина умер во сне.

Позже в аппарате омбудсмена уточнили, что погибший - 35-летний уроженец Братска Александр Колтун.

Официальная причина смерти Колтуна в медзаключении - сердечный приступ, писало издание «Сибирь.Реалии». Однако семья Колтуна заподозрила, что смерть была насильственной. Знакомые семьи рассказали журналистам, что на теле мужчины якобы были обнаружены гематомы и следы переломов.

Кроме того, по словам матери Колтуна, он жаловался, что прямо на сборном пункте торговали «паленой водкой». «Говорил, ходим-бродим туда-сюда, кругом все пьют, форму нам не дали, не кормят. Сказал, что пока доедает то, что из дома взял», - цитировали ее издание.

3 октября стало известно о гибели трех мобилизованных в Свердловской области. Двое погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой.

«Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», - объяснил происшествие депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Впрочем, в тот же день СМИ написали, что третий погибший - «списанный» 44-летний житель села Кызылбулак Челябинской области Денис Козлов мог умереть из-за последствий драки между мобилизованными, а не из-за цирроза печени.

«Ситуация нам известна. Мы находимся во взаимодействии с органами следствия Челябинской области. В настоящее время проводится доследственная проверка», - заявили в аппарате регионального омбудсмена Юлии Сударенко.

4 октября СМИ сообщили о смерти мобилизованного красноярца Дмитрия В. (полная фамилия неизвестна) в военной части Омска.

Близкий друг Дмитрия, отправленный вместе с ним в Омск, рассказал, что в части им угрожали из-за конфликта с другими мобилизованными.

«У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», - рассказала изданию NGS24.RU жена друга погибшего.

Экспертиза тела будет готова через полтора месяца, а Следственный комитет выдаст родственникам копию акта вскрытия.

5 октября в Пензе на полигоне во время учебных занятий умер один из мобилизованных, сообщило издание «ПензаИнформ». Имя 41-летнего погибшего не называется.

11 октября уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила РБК смерть мобилизованного.

По словам омбудсмена, согласно данным, полученным от командира воинской части, причиной смерти мужчины стало «остро возникшее нарушение одной из функций организма».

Других подробностей она не предоставила, сославшись на то, что сведения о призыве по мобилизации (в том числе о прохождении военной службы, о дислокации, боевой и мобилизационной подготовке, персональные данные военнослужащих) относятся к информации ограниченного доступа.

6 октября СМИ со ссылкой на источники сообщили о гибели 28-летнего мобилизованного в Каменке Ленинградской области. По данным «Сирены» и «ЛенТВ», он получил смертельное огнестрельное ранение, выстрелив в себя из автомата во время учебных стрельб.

Других подробностей и официальных комментариев о произошедшем не поступало.

7 октября в Новосибирском высшем военном командном училище обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного. «Да, всего двое теперь [вместе с погибшим Александром Колтуном]. Не знаю, [что случилось], следствие идет, - подтвердила Шалабаева. - Когда идут следственные мероприятия, могут пояснять только те, кто их проводит. Только после того, как будет прояснена ситуация и какие-то сделаны выводы».

Местное издание «Сибкрай» сообщило, что второй мобилизованный был новосибирцем и, по словам родственников, погиб «в результате насильственных действий». Его имя не сообщалось.

9 октября появились сообщения о гибели мобилизованного в Якутии. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, из окна распределительного пункта в Кангалассах выпал мужчина 1983 года рождения, призванный по частичной мобилизации, и разбился насмерть.

По информации местных СМИ, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, он пытался спуститься из окна второго этажа на покрывалах.

11 октября власти Челябинской области сообщили, что 27-летний мобилизованный из Снежинска Максим Родионов скончался в 32-м военном городке в Екатеринбурге. При этом СМИ писали о его смерти еще на прошлой неделе.

«Проверку по факту смерти устанавливают следственные органы Свердловской области. Помощь со стороны администрации семье будет, безусловно, оказана», - сообщил сайту глава Снежинска Андрей Пульников.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, курирующий мобилизованных на Урале, в комментарии порталу ЕАН утверждал, что причиной смерти стала передозировка наркотиков.

По словам парламентария, Родионов вместе с другим мобилизованным-земляком съездил в Снежинск, купил наркотики. Каким образом молодой человек смог покинуть военный городок, депутат не знает.

В среду 12 октября стало известно о гибели четвертого мобилизованного в Еланском учебном гарнизоне.

«Молодой человек 1989 года рождения обратился в санчасть, где у него ухудшилось состояние, остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия. Четыре раза запускали сердце, но, к сожалению, человек скончался, спасти его не удалось», - цитировал портал E1.RU депутата Госдумы Максима Иванова.

Погибший - волонтер поискового отряда «Феникс» Кирилл Богданов из Верхней Салды. 5 сентября ему исполнилось 34 года, у него было трое детей. Знакомая Богданова заявила журналистам, что мужчина раньше не жаловался на здоровье.

«Там [в гарнизоне] большое количество людей, все с разным состоянием здоровья, разного возраста. Многие обращаются за медпомощью. Тех, кто не годен, стараются отправлять обратно. Понятно, что это не курорт и есть физические нагрузки, поэтому такие ситуации случаются, у кого-то не выдерживает сердце», - сказал депутат Максим Иванов.