Все страны ЕАЭС, кроме Казахстана, перешли на оплату за газ в рублях

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CentralAsia (KZ) - Казахстан не начал оплачивать газ, закупаемый в России, в рублях. Другие страны, входящие в ЕАЭС, уже перешли на оплату за газ в российской валюте, сообщил «РИА Новости» министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.

«По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах», — отметил Кожошев.

По его мнению, торговля в национальных валютах между странами, входящими в ЕАЭС, будет популярнее. Арзыбек Кожошев ожидает, что это укрепит рубль.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в «недружественные страны» переводится в рубли.

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