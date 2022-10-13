Мирзиёев предложил урегулировать ситуацию в Афганистане, чтобы страна не превратилась в «террористический хаб»

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В своей речи Мирзиёев предложил создать международную переговорную группу по Афганистану, запустить новый диалог с молодежью в Азии, реализовать меры по адаптации экономик стран региона к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса.

Президент Узбекистана обратил внимание на важность урегулирования ситуации в Афганистане и восстановление там мирной жизни. Это необходимо, чтобы страна не превратилась в международный террористический хаб.

Он отметил, что необходимо выработать общие и скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана. Он предложил рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.

Радикализм

«Мы все больше сталкиваемся с широкой экспансией радикальных идей. Используя новые методы пропаганды и идеологического воздействия, деструктивные силы активно вовлекают молодежь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно [в рамках СВМДА] наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодежь от радикализма, направить её энергию на созидательный путь», – подчеркнул он.

Новый молодежный формат

Мирзиёев также выступил с инициативой запустить новый формат – Диалог поколений, призванный содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодежи.

В своей речи он отметил, что молодые люди должны поверить в себя, почувствовать сопричастность к формированию справедливого будущего, иметь возможность реализовать свой потенциал и надежды.

«Как сопредседатели Молодежного совета СВМДА предлагаем в апреле 2023 года в Самарканде в рамках Форума молодежных лидеров провести встречу в новом формате «Диалог поколений». Этот формат призван содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодёжи», – президент.

Экономические проблемы

Не остались в стороне и экономические проблемы, возникающие в мире.

«Ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса. Важно не допускать усиления протекционизма, а также ввода новых ограничений, которые дестабилизируют глобальные рынки, усиливать взаимосвязанность в Азиатском регионе, прежде всего за счет создания производственно-логистических цепочек и транспортных коридоров, эффективно соединяющих Центральную Азию с Южной и Восточной Азией, а также Ближним Востоком», – сказал Мирзиёев.

Он также добавил, что «преодолению вызовов устойчивому развитию послужит продвижение экономики знаний как основы для перехода на новый этап глобальной промышленной революции».

«Считаем целесообразным более полно задействовать потенциал трансфера инноваций, активно стимулировать цифровизацию, развитие «облачных» технологий, искусственного интеллекта, Интернета вещей. По этим направлениям страны Азии имеют все возможности для совместного достижения глобального лидерства», – сказал он.

Продовольственная безопасность

Шавкат Мирзиёев также предложил обсудить вопросы продовольственной безопасности на Международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдет в Узбекистане в следующем году.

«По оценкам Всемирной продовольственной организации, около половины населения планеты, страдающего от голода, проживает именно в Азии. При этом именно эти страны являются ведущими мировыми производителями продовольствия. В связи с этим сегодня особенно необходимы новые подходы в таких направлениях, как формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки, гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли, создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии», – заметил глава государства.

«Убежден, что эффективно преодолевать современные вызовы возможно только путем диалога, учета интересов друг друга и соблюдения общепризнанных норм международного права», – подчеркнул президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев в конце своего выступления поддержал намерение Казахстана продолжить председательство в СВМДА до 2024 года.