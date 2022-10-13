На саммите СВМДА президенты Жапаров, Путин и Эрдоган пили воду, которую привезли с собой

CentralAsia (KZ) - На VI Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая приходит в Астане некоторые главы государств пили «свою» воду.

Например, президент России Владимир Путин пьёт французскую воду Evian, глава Кыргызстана Садыр Жапаров приехал со своей водой, также поступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Остальные лидеры пьют воду нового Казахстана Туран. Водная дипломатия и протокол», - подметил местный журналист.

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СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Сейчас форум насчитывает 28 участниц, охватывающих около 90% территории и населения Азии. Еще ряд государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

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