Эрдоган назвал целью Турции достижение мира в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что целью Анкары является достижение мира в Украине. По его мнению, справедливого мира можно достичь дипломатическим путем.

«Наша цель — сохранить набранный темп несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее»,— сказал Эрдоган.

В качестве примеров дипломатических усилий Анкары он привел «продуктовую сделку», а также договоренности сторон по обмену заключенными.

Кроме того, Эрдоган поднял тему глобальной архитектуры безопасности. По его мнению, она должна стать более справедливой. В частности, президент вновь выступил за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Турция уже долгое время заявляет, что «мир больше пяти [постоянных членов СБ ООН]», привлекая внимание к значимости реформ Всемирной организации. Жители всех стран мира разделяют общую судьбу. Пандемия вновь подтвердила этот факт», - добавил он.