КНДР провела испытания крылатых ракет под руководством Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) - КНДР запустила две крылатые ракеты большой дальности в сторону Желтого моря. Пусками руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракеты поразили цель на расстоянии 2 тыс. км, утверждает ЦТАК. Как пишет агентство, Ким Чен Ын руководил запусками и был удовлетворен их итогами.

Целью испытаний названо дальнейшее улучшение «боевых характеристик и мощи» стратегических крылатых ракет большой дальности, находящихся в тактических ядерных частях Корейской народной армии, а также подтверждение надежности и технической устойчивости системы.

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР немедленно прекратить провокации, передает «Ренхап».

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, комментируя пуски Северной Кореи, заявил, что Пхеньян уже достиг уровня «миниатюризации ядерной боеголовки» до размеров, при которых ее можно установить на ракеты, сообщает Kyodo. Он добавил, что Япония находится в зоне досягаемости таких ракет и будет укреплять свою обороноспособность, не исключая никаких вариантов.

КНДР провела несколько ракетных пусков с начала октября. Это произошло на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи.