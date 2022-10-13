экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мирзиёев встретился с Эрдоганом на полях СВМДА

CentralAsia (UZ) -  На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУ.

Были рассмотрены вопросы практической реализации договорённостей на высшем уровне по дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Особое внимание было уделено продвижению совместных инвестиционных проектов и реализации новых деловых инициатив, участию ведущих турецких компаний в процессах приватизации государственных предприятий в Узбекистане.

Подчеркнута важность продолжения активных гуманитарных обменов, прежде всего в области культуры и образования.

Обсуждены вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации тюркских государств в ноябре этого года в городе Самарканд. Достигнута договоренность об углублении продуктивного диалога в рамках регулярных министерских встреч в формате Узбекистан-Турция-Азербайджан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монгольские спортсмены шотокан каратэ завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей
  • Международный кинофестиваль в Улан-Баторе представит 17 фильмов
  • Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com