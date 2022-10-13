Мирзиёев встретился с Эрдоганом на полях СВМДА

CentralAsia (UZ) - На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУ.

Были рассмотрены вопросы практической реализации договорённостей на высшем уровне по дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Особое внимание было уделено продвижению совместных инвестиционных проектов и реализации новых деловых инициатив, участию ведущих турецких компаний в процессах приватизации государственных предприятий в Узбекистане.

Подчеркнута важность продолжения активных гуманитарных обменов, прежде всего в области культуры и образования.

Обсуждены вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации тюркских государств в ноябре этого года в городе Самарканд. Достигнута договоренность об углублении продуктивного диалога в рамках регулярных министерских встреч в формате Узбекистан-Турция-Азербайджан.

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