Великобритания поставит Украине ракеты для американских ЗРК NASAMS

CentralAsia (CA) - Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Великобритания также поставит Украине беспилотники и 18 гаубиц. Об этом сообщил The Times со ссылкой на Минобороны Великобритании.

«Ракеты AMRAAM будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными США. Они помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины»,— цитирует The Times заявление Минобороны Великобритании.

Великобритания также намерена передать Украине «сотни беспилотников» для разведывательных служб, а также 18 гаубиц. BBC не уточняет, какие типы гаубиц будут направлены Украине.

В сентябре Украина получила первые ЗРК NASAMS. 11 октября США сообщили, что собираются в ближайшее время передать Украине два ЗРК NASAMS из-за массированных ударов со стороны России. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона.