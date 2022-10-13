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ISW: Российские войска усиливают линию фронта в Запорожской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, усиливают линию фронта в западной части Запорожской области.

Выводы института:

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. Российские войска продолжают оборонительные действия в этом районе.

Российские источники сообщают, что украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области.

Российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

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