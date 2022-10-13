ISW: Российские войска усиливают линию фронта в Запорожской области (карта военных действий в Украине)
- Азия и мир, политика
- 14:41, 13 октября 2022
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- Обновлено: 14:42, 13 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы, вероятно, усиливают линию фронта в западной части Запорожской области.
Выводы института:
Украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. Российские войска продолжают оборонительные действия в этом районе.
Российские источники сообщают, что украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области.
Российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.
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