В Совбезе Армении сообщили о договоренностях заключить мир с Азербайджаном до конца года

Армен Григорян

CentralAsia (CA) - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном договорились до конца года провести делимитацию границы и заключить договор о мире.

Встреча представителей трех стран прошла в Белом доме 28 сентября. 12 октября Григорян сказал по общественному телевидению Армении: «Мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года».

Президент Азербайджана допустил подписание с Арменией мирного договора еще на прошлой неделе. Он говорил: чтобы успеть заключить его до конца года, двум странам надо начать работать над текстом договора в ближайшее время.

Для помощи в делимитации на границу двух стран будет отправлена миссия Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что третье заседание комиссии по делимитации границы между странами пройдет до конца октября в Брюсселе.