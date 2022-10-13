СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (KZ) - Меморандум о взаимопонимании подписали секретариат СВМДА и Евразийская экономическая комиссия.

Документ подписали исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на полях саммита СВМДА.

ЕЭК стала шестым партнером организации. Евразийская экономическая комиссия будет взаимодействовать с СВМДА в экономике и финансах, транспорте и перевозках, в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, промышленности, агропромышленном комплексе, торговой и конкурентной политике.

«СВМДА осуществляет свою деятельность в пяти широких измерениях сотрудничества – военно-политическом, новые вызовы и угрозы, экономическом, экологическом и человеческом. При этом не менее 60 процентов повестки дня Совещания составляют экономические вопросы, что является ярким подтверждением нацеленности государств-членов на практическое сотрудничество и открывает широкие перспективы взаимодействия с ЕАЭС. Так, одной из практических форм этой работы может стать сотрудничество между Деловым советом СВМДА и Деловым советом ЕАЭС», - отметил исполнительный директор СВМДА.

Также Сарыбай подчеркнул, что широкий спектр экономических вызовов и возможностей, глобальные и региональные угрозы и вызовы свидетельствуют о необходимости более тесного взаимодействия на азиатском и – в более широком плане – на евразийском континенте.

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