С начала военных действий США выделили Украине $16,8 млрд

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CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин выступил в Брюсселе на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Остин заявил, что с момента начала российской военной операции общий объем американской военной помощи Киеву достиг $16,8 млрд.

«Я рад сообщить, что под руководством президента Байдена (Джо Байден, президент США) объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США... к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи»,— сказал министр обороны.

По словам Остина, США увеличат инвестиции в свои промышленные базы, чтобы удовлетворить потребности Украины, а также собственные.

12 октября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении четырех реактивных систем залпового огня HIMARS от США в рамках программы ленд-лиза, а вчера Германия передала ВСУ первый из четырех зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM. Кроме того, в ближайшие недели США выделят Украине еще $4,5 млрд финансовой помощи.

По данным WP, президент США Джо Байден просил Зеленского перестать жаловаться на нехватку военной помощи от США. Байден заявил, что ему трудно будет просить поддержку у Конгресса, если президент Украины продолжит говорить, что этого недостаточно.