экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Армения завела уголовное дело о пособничестве в подрыве Крымского моста

CentralAsia (CA) -  Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве международному терроризму после появления информации о возможной причастности гражданина Армении к подрыву Крымского поста. Кроме этого, следователи проверят информацию о контрабанде взрывчатки через границу ЕАЭС с использованием поддельных документов.

Служба нацбезопасности отмечает, что дело возбуждено для «проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств» взрыва на Крымском мосту. Генпрокуратура Армении накануне, 12 октября, передала информацию российских спецслужб о возможном участии граждан Армении в подрыве моста Службе нацбезопасности страны.

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению автомобильного моста. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее как теракт спецслужб Украины. По версии следствия, в подготовке преступления участвовали 12 человек: пять россиян, а также граждане Украины, Грузии и Армении. Утверждалось, что взрывное устройство отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, груз был растаможен по правилам ЕАЭС в Ереване. После этого отправителем стала компания из Армении «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • На саммите СВМДА президенты Жапаров, Путин и Эрдоган пили воду, которую привезли с собой
  • СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании
  • Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов в Донбассе. Страны Центральной Азии воздержались


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com