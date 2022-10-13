Армения завела уголовное дело о пособничестве в подрыве Крымского моста

CentralAsia (CA) - Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве международному терроризму после появления информации о возможной причастности гражданина Армении к подрыву Крымского поста. Кроме этого, следователи проверят информацию о контрабанде взрывчатки через границу ЕАЭС с использованием поддельных документов.

Служба нацбезопасности отмечает, что дело возбуждено для «проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств» взрыва на Крымском мосту. Генпрокуратура Армении накануне, 12 октября, передала информацию российских спецслужб о возможном участии граждан Армении в подрыве моста Службе нацбезопасности страны.

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению автомобильного моста. Следственный комитет РФ расценивает произошедшее как теракт спецслужб Украины. По версии следствия, в подготовке преступления участвовали 12 человек: пять россиян, а также граждане Украины, Грузии и Армении. Утверждалось, что взрывное устройство отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, груз был растаможен по правилам ЕАЭС в Ереване. После этого отправителем стала компания из Армении «ГУ АР ДЖИ ГРУП».