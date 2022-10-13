Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки украинские военные отразили российские атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 13 октября.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов войск РФ. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 4 российских вертолета и 26 БпЛА», - сказано в сводке.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы войск РФ, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. Также в зону огневого поражения попали позиции артиллерии российской армии, РЭБ и другие военные цели.

По данным ВСУ, на отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, российские войска начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий.

Российские войска нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ударам войск РФ подверглись более 40 населенных пунктов. Российские войска били, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спирного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода. Для этого использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства, пишет Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях войска РФ стреляли:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

на Слобожанском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечья, Уды и Красная Заря;

на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спирного, Тернов, Торского и Ямполовки;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского;

на Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ обстреляли более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Временка, Железнодорожное, Никольское, Новополье, Новоселка и Полтавка;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.