Путин предложил Эрдогану создать еще один газовый хаб в Турции

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел в Астане встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он заявил, что Россия готова рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба, если Анкара поддержит эту идею. Турцию он назвал самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу.

По словам Путина, возможный газовый хаб в Турции может стать площадкой для определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне». Российский президент отметил, что цена на газ сейчас «заоблочная», на газовом хабе в Турции ее можно будет определять «без политического окраса».

«В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — вопрос ценообразования»,— сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что поставки российских углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. «В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы «Турецкий поток»,— заявил Путин.

12 октября президент России уже говорил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно было бы перенаправить в регион Черного моря. Поставки российского газа в ЕС сокращались с лета из-за проблем с «Северным потоком». «Газпром» готов строить транспортные мощности на Черном море и рассмотреть создание торговой площадки на границе Турции и ЕС. Сейчас Россия поставляет газ в Европу только через Украину — в объеме около 42 млн куб. м в сутки. Также газ транспортируется по одной нитке «Турецкого потока» — около 45 млн куб. м в сутки.