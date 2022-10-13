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В Узбекистане ожидается дожди и понижение температуры на следующей неделе 

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет предупредил об ухудшении погоды в Узбекистане на следующей неделе. В страну придут дожди, температура по ночам будет опускаться до 3-8 градусов тепла.

«17 октября на северные районы Узбекистана, а 18-19 октября на остальную территорию республики через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы», – отметил генеральный директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.

В результате ожидается понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

17-19 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8 градусов тепла, по северу республики местами до 0-2 градусов мороза, днем – до 15-20 градусов.

Местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях – дождь с переходом в снег. В частности, 18 октября осадки ожидаются в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, а также Ферганской долине.

Кроме того, 17-18 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

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