Популяция диких животных на планете сократилась с 1970 года на 69%

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CentralAsia (CA) - За период с 1970 по 2018 год популяция диких животных на Земле сократилась почти на 70% из-за продолжающейся вырубки лесов, растущего потребления и загрязнения окружающей среды человеком. С 1970 по 2014 год сокращение популяции составляло 60%, с 1970 по 2016 год — 68%. Такие данные приводятся в выходящем каждые два года совместном докладе Фонда дикой природы (WWF) и Зоологического общества Лондона «Живая планета».

В рамках подготовки доклада ученые разных стран провели анализ численности 5230 видов животных для оценки изменений их популяций на разных континентах. Значительнее всего — на 94% — сократилась популяция диких животных в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. И это регион, где находятся самые обширные в мире тропические леса — дождевые леса Амазонии с их уникальным биоразнообразием.

Как отмечает глава британского отделения WWF Таня Стили, «темпы вырубки лесов ускоряются, лишая эту уникальную экосистему не только деревьев, но и диких животных, которые зависят от них, и лишая Амазонию возможности быть одним из наших самых важных союзников в борьбе с изменением климата». На втором месте по сокращению популяции диких животных стоит Африка — 66%. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%, Европа и Средняя Азия — 18%.

В настоящее время в список видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, который составляется Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, включена 41 тыс. видов. Наибольшая угроза нависла над яванским и черным носорогами, амурским леопардом, зондским тигром, горной гориллой, тапанульским и суматранским орангутанами, морской черепахой бисса.

Авторы доклада призывают мировых лидеров выработать и подписать соглашение на Саммите (COP 15) стран—участниц Конвенции о биологическом разнообразии, который пройдет 5–17 декабря в Монреале. Это соглашение, по мнению экспертов, должно оговаривать снижение выбросов, чтобы сдержать темпы глобального потепления и остановить уничтожение природы.