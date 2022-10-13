Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане?

CentralAsia (KZ) - По итогам пленарной сессии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняты итоговые документы по развитию организации.

Как отметили главы стран-участниц, СВДМА за 30 лет превратится в полноформатную международную организацию. Поэтому в астанинском заявлении было принято решение о трансформации СВМДА.

«Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса, трансформации СВМДА в полноформатную региональную международную организацию», - говорится в документе.

В нем уточняется, что «организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-участников».

«Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем XXI века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН», - заверили участники саммита.

Планируется, что «организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-участников, с другими государствами, организациями и форумами», которые разделяют ее цели и принципы, «для укрепления ориентированного на результат и опирающегося на консенсус многостороннего сотрудничества в регионе».

В документе также сообщается сам процесс трансформации организации.

Теперь встреча глав государств, правительств и встреча министров иностранных дел будут именоваться соответственно «Совет глав государств и правительств» (Саммит) и «Совет министров иностранных дел» (Министерский совет)».

Документ о трансформации СВМДА был принят на саммите в Астане

Должность исполнительного директора секретариата СВМДА переименована в «генеральный секретарь».

В следующем году должны быть сформулированы «предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-участниками».

Отчеты о том, как идет трансформация, должны быть представлены к следующим совещаниям министерского совета и совета глав государств и правительств.

В деятельности СВМДА принимают участие страны, которые занимают порядка 90% территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара. С 2022 года саммит объединяет 28 государств.

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