Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования в Астане, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Об этом 13 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Известия».

«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», — отметил он.

Путин в ходе переговоров заявил, что Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу и предложил создать в стране газораспределительный хаб для поставок газа в Европу.

По словам Пескова, Анкара заинтересовалась этим предложением. После переговоров лидеры поручили профильным ведомствам и компаниям детально и в сжатые сроки проработать возможность его создания.

В Астане 13 октября прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.





