Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования в Астане, - Песков

- Азия и мир, политика
- 18:05, 13 октября 2022
- Просмотров: 555
- Обновлено: 18:11, 13 октября 2022
CentralAsia (CA) - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Об этом 13 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Известия».
«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», — отметил он.
Путин в ходе переговоров заявил, что Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу и предложил создать в стране газораспределительный хаб для поставок газа в Европу.
По словам Пескова, Анкара заинтересовалась этим предложением. После переговоров лидеры поручили профильным ведомствам и компаниям детально и в сжатые сроки проработать возможность его создания.
В Астане 13 октября прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.
Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.