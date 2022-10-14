Вышла в свет новая игра про Монгольскую империю

CentralAsia (MNG) - Разработчик игр Endorphina объявил в среду, что выпустил новую игру под названием Mongol Treasures II: Archery Competition. Действие игры разворачивается в самом сердце Монгольской империи, где игрокам предстоит «сразиться с местными племенами».

«Будет проведено окончательное испытание, чтобы увидеть, сможете ли вы сохранять хладнокровие, точно прицеливаться и стрелять своими самодельными стрелами прямо в цель в жестокой игре со стрельбой из лука», — сообщила компания о предыстории игры.

Эта совершенно новая игра имеет 5 барабанов, 3 ряда и 10 линий выплат. Фигура женщины появляется как ДИКАЯ. Распределенные символы SCATTER учитываются в любой позиции на барабанах. 3, 4 или 5 символов SCATTER запускают бонусную игру «Соревнование по стрельбе из лука» с множителями – х1, х2, х4 соответственно. Игроки могут удвоить свой выигрыш до 10 раз во время классической риск-игры, а также доступен Bonus Pop.

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Тоглоомын хөгжүүлэгч Endorphina лхагва гарагт Mongol Treasures II: Archery Competition нэртэй шинэ тоглоомоо гаргаснаа зарлав.



Mongol Treasures II: Archery Competition is ready for you! pic.twitter.com/t72G8waTgZ — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 13, 2022

Роберт Арутюнян, менеджер по развитию бизнеса Endorphina, прокомментировал новый релиз и сказал: «Мы услышали голоса и требования наших игроков, которые запросили продолжение нашей замечательной игры Mongol Treasure».

«Как раз тогда, когда вы подумали, что все уже не может быть лучше, вот мы и представляем потрясающий слот, еще больше подчеркивающий родственное происхождение и культуру. Я уверен, что этот не разочарует никого, кто любит предыдущий выпуск, и он только увеличить количество фанатов», — добавил он.

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