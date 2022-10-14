Компания Mongolian Airways получит разрешение на выполнение прямых рейсов по маршруту Улан-Батор — Берлин

CentralAsia (MNG) - Министр дорожного и транспортного развития Бямбацогт Сандаг сообщил, что авиакомпания Mongolian Airways в ближайшее время получит разрешение на выполнение прямых рейсов по маршруту Улан-Батор — Берлин.

В ходе своего визита в Германию премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсанамсрай встретился с представителями монгольских граждан, проживающих в Берлине. Граждане подняли вопрос о прямых рейсах по маршруту Улан-Батор — Берлин и предложили восстановить рейс.

С 1995 по 2019 год МИАТ выполнял рейсы по этому направлению, но был остановлен из-за убытков. Компания Mongolian Airways подала заявку на рейсы Улан-Батор — Берлин.

«Mongolian Airways подает заявку на рейсы Улан-Батор-Берлин. Я несу ответственность за принятие решения о назначении рейса или разрешении на выполнение рейсов по маршрутам Улан-Батор — Берлин и Берлин — Улан-Батор. Мы думаем, что это разрешение будет предоставлено в ближайшее время. Компания Mongolian Airways получит поддержку на маршруте Улан-Батор-Берлин. Но когда компания начнет летать, зависит от компании, независимо от одобрения», — сказал Бямбацогт Сандаг.

Настоящее время Mongolian Airways осуществляет грузовой авиаперевозки Боингом 737-300F в четыре города, а именно; Пекин, Хух-Хото, Гонконг и Сеул. Стартап-перевозчик Mongolian Airways Cargo, который только в 2019 году получил свой первый самолет 737-300F, приобретал второй 737-300F.. Компания также рассматривает 767 грузовых самолетов в рамках своего бизнес-плана.

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