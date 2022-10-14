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Сотрудничество с Германией будет расширено до уровня стратегического партнерства, — глава Минэкономразвития Монголии

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсанамсрай, находящегося с официальным визитом в Германии, посетили представители бизнеса ФРГ.

Руководители горнодобывающей консалтинговой и добывающей компании DMT, консалтинговой компании по инвестиционному консалтингу Viize и компании по возобновляемым источникам энергии WPD встретились с премьер-министром соответственно.

Компания WPD работает над строительством ветропарка мощностью 120 МВт в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь. Премьер-министр сообщил, что строительные работы начнутся в марте следующего года, и выразил свою поддержку. В ходе этих встреч они обсудили и обменялись мнениями о повышении стоимости горнодобывающей продукции Монголии и привлечении инвестиций.

глава Минэкономразвития Монголии, Хурэлбаатар Чимэд
глава Минэкономразвития Монголии, Хурэлбаатар Чимэд

«В рамках визита премьер-министра в Германию я встречался с представителями деловых кругов. В 2011 году Монголия подписала соглашение с Германией о сотрудничестве в минерально-сырьевой сфере. Речь шла о кооперации в области обработки цветных металлов, редкоземельных металлов и продукции горнодобывающей промышленности. В рамках этого соглашения мы встретились с владельцами бизнеса и обменялись мнениями о том, как сотрудничать в будущем. Германия является мировым лидером по производству автомобилей. Есть возможность сотрудничества с производством редкоземельных металлов, меди и цветных металлов, связанных с производством электронных автомобилей в связи с производством электромобилей. Кроме того, государственный секретарь Германии по экономическому сотрудничеству говорил о сотрудничестве во время своего визита в Монголию. В связи с этим мы готовимся инвестировать определенную сумму в Монголии в сфере возобновляемой энергетики, а также проделали определенный объем работы», — сказал глава Минэкономразвития Монголии, Хурэлбаатар Чимэд.

«Наша страна в ближайшие годы не совершала официального визита на высоком уровне в Германию. Поэтому мы придаем этому визиту большое значение и уделяем внимание расширению сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и бизнеса. Монголия начала работать с Японией, Кореей и Индией в рамках своего стратегического партнерства в Азии. Однако в настоящее время на Европейском континенте нет страны, которая общается на стратегическом уровне. Для того чтобы сотрудничать с Германией на этом уровне, мы проводим рабочие встречи и переговоры по всем направлениям», — отметил он.

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