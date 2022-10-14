Монгольская ферма закупила во Франции молочно-мясные КРС за €1.2 млн

CentralAsia (MNG) - Монголия была приглашена в качестве «почетного гостя» на «Sommet de l’elevage», крупнейшую международную выставку животноводства на европейском континенте, проходившую в Клермон-Ферран, Франция.

Организаторы подчеркнули, что Монголия стала первой страной из Азии, приглашенной для участия в этой выставке.

Выставка, ставшая животноводческим событием номер один на европейском континенте, не включает всех, кто хочет быть «почетным гостем» и предъявляет строгие требования. Наряду с развитием дружественного политического и экономического сотрудничества между Монголией и Францией в последние годы частный сектор расширяет торговлю высокопродуктивным скотом и другими видами продукции. Особенно в области сельского хозяйства необходимо активизировать развитие сотрудничества между двумя странами, поэтому Монголия была представлена ​​на мероприятии этого года.

Монголия, как страна «Почетный гость», установила стенд в главном месте выставки с сотнями тысяч участников и зрителей, построила монгольскую юрту снаружи и продвигала сельское хозяйство, скотоводство и культуру Монголии.

По этому случаю произошло знаменательное событие, свидетельствующее о быстром развитии интенсивного сотрудничества в животноводческой отрасли между Францией и Монголией на уровне частного сектора. ООО «Нүүдэлчин агро ферм», развивающее кластерное хозяйство молочного скота в Монголии, подписало контракт на сумму 1,2 млн евро со своим давним французским партнером на импорт высококачественного молочно-мясного скота на беспроцентных и долгосрочных условиях кредита. В связи с этим первые 64 коровы будут отправлены в Монголию 14 октября или сегодня. Из-за COVID-19 и других причин, связанных с таможней, давняя тупиковая ситуация с импортом живых животных из Франции в Монголию была устранена.

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